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Enis Destan ile evlendi! Arzu Destan kimdir? Arzu Destan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Enis Destan ile evlenen Arzum Kuruçalı sosyal medyada gündem oldu! Düğün fotoğraflarının paylaşılmasının ardından, "Arzu Destan kimdir?", "Arzu Destan kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Enis Destan ile evlendi! Arzu Destan kimdir? Arzu Destan kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Kubra Akalın

Trabzonspor forması giyen Enis Destan evlendi. Anne Gül Destan'ın istemediği gelini
Arzum Kuruçalı artık Arzu Destan oldu. Peki, Arzum Destan kimdir, kaç yaşında, nereli? Enis Destan'ın eşi Arzum Destan ne iş yapıyor? İşte detaylar.

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Enis Destan ve Arzum Destan İzmir'de sevdiklerinin katıldıkları bir düğünle evlendi. Arzum Destan'ın dekolteli gelinliği dikkat çekti.

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Arzum Destan'ı anne Gül Destan istememiş ve "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli" ifadelerini kullanmıştı.

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ARZUM KURUÇALI YAŞI

1992 doğumlu olan Arzum Kuruçalı, İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan ve antrenörlük yapan Arzum Kuruçalı, pilates eğitmenliği yapıyor.

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ENİS DESTAN KİMDİR?

Türk futbolcu Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enis Destan
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