Epstein dosyaları sonrası 'suikast' iddiaları gündeme geldi! Barış Akarsu'nun ailesinden açıklama gecikmedi

Epstein dosyalarının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren iddialar, Barış Akarsu’nun 2007’deki ölümünü de yeniden gündeme getirdi. "Suikast" söylemlerine karşı Akarsu’nun kuzeni, "Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler" açıklamasında bulundu.

Öznur Yaslı İkier

Dünyada geniş yankı uyandıran Epstein dosyalarının ardından, sosyal medyada birçok ünlü isimle ilgili eski iddia ve açıklamalar yeniden dolaşıma girdi.

Bu paylaşımlar arasında Türkiye’den de bazı isimler yer alırken, gündeme getirilen iddialardan biri de sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili oldu. 4 Temmuz 2007 tarihinde Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu hakkında, "Kimdir O?" adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olması gerekçe gösterilerek kazanın bir "suikast" olabileceği yönünde iddialar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Epstein dosyaları sonrası suikast iddiaları gündeme geldi! Barış Akarsu nun ailesinden açıklama gecikmedi 1

Söz konusu iddiaların yayılması üzerine Barış Akarsu’nun kuzeni kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatçının ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, farklı anlamlar yüklenmesine tepki gösterildi.

Epstein dosyaları sonrası suikast iddiaları gündeme geldi! Barış Akarsu nun ailesinden açıklama gecikmedi 2

Akarsu’nun kuzeni tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herkese merhaba. Rahmetli abime olan sevginiz ve gösterdiğiniz ilgi çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 sene önce gerçekleşen kaza ile ilgili olarak, spesifik durumlar yaratılmasına ya da sırf izlenme almak amacıyla konunun başka yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyiniz. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatımızdan ayrıldı. Kazanın, ‘Kimdir o?!’ parçası ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler."

