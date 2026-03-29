Epstein dosyasındaki Peter Mandelson’ın uygunsuz fotoğrafı gündemde! Rus model açıkladı

Jeffrey Epstein’ın arşivinden çıkan Peter Mandelson'ın iç çamaşırlı fotoğrafı yeniden gündem oldu. İsmi gizlenen bir model, görüntünün gizlice çekildiğini iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Epstein dosyasındaki Peter Mandelson’ın uygunsuz fotoğrafı gündemde! Rus model açıkladı

Jeffrey Epstein skandalı yeni iddialarla yeniden gündeme geldi. İngiliz siyasetçi Peter Mandelson’ın Paris’te Epstein’a ait lüks bir evde uygunsuz bir şekilde görüntülendiği fotoğrafa dair, olayın tanığı olduğunu belirten bir model yıllar sonra sessizliğini bozdu.

İsmi güvenlik gerekçesiyle “Mia” olarak değiştirilen eski Rus model, söz konusu fotoğrafın yaklaşık 2010 yılında çekildiğini ve Jeffrey Epstein tarafından gizlice kaydedildiğini ileri sürdü. Mia, fotoğrafın Epstein’ın evindeki “kütüphane” olarak adlandırılan odada, onun masasının arkasından çekildiğini düşündüğünü belirtti.

Epstein dosyasındaki Peter Mandelson’ın uygunsuz fotoğrafı gündemde! Rus model açıkladı 1

Model, bu tür görüntülerin Epstein’ın güçlü ve tanınmış isimleri zor durumda bırakacak materyaller toplama planının bir parçası olabileceğini savundu. “İnsanları en kötü halleriyle fotoğraflamayı severdi” diyen Mia, söz konusu kareyi “rahatsız edici” ve “aşağılayıcı” olarak nitelendirdi.
Epstein dosyasındaki Peter Mandelson’ın uygunsuz fotoğrafı gündemde! Rus model açıkladı 2

Mia ayrıca Mandelson’ın kendisine karşı mesafeli ve soğuk davrandığını öne sürerken, Epstein’ın çevresindeki genç kadınlara karşı genel tavrının da “kibirli” olduğunu iddia etti.

