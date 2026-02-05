Epstein'in sevgilisi Karyna Shuliak belgelerde dikkat çekti! Miras detayı

Jeffrey Epstein hakkında yayımlanan yeni resmi belgeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dosyalara göre Epstein, Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile uzun yıllar süren, yoğun ve tartışmalı bir ilişki yaşadı. Shuliak, Epstein’in çevresinde Ghislaine Maxwell’in ardından en yakın isimlerden biri olarak öne çıktı.

KARİYERİNİ YÖNLENDİRDİ

Belgelere göre Shuliak, 20 yaşında ABD’ye geldi. Epstein’in desteğiyle Ivy League üniversitelerinden birinde eğitim aldı ve diş hekimi oldu. Epstein’in, Shuliak’ın eğitim sürecini yakından takip ettiği, akademik çevrelerle tanıştırdığı ve kariyerini yönlendirdiği iddia edildi.

Dosyalarda ayrıca Epstein’in Shuliak’a 33 karatlık bir pırlanta yüzük hediye ettiği ve bu yüzüğü “evlilik düşüncesiyle” verdiğini kendi el yazısıyla not düştüğü bilgisi yer aldı.

SON ANA KADAR YANINDAYDI

Belgelerdeki tanıklıklara göre Epstein, 2019 yılında New York’ta tutuklanmasının ardından çevresindeki birçok kişiyle bağlarını kaybetti. Ancak Shuliak’ın, Epstein’in cezaevinde hayatını kaybettiği güne kadar onunla iletişimini sürdüren son kişilerden biri olduğu öne sürüldü.

MİRAS DETAYI

Belgelerde en dikkat çeken unsurlardan biri de Epstein’in hazırladığı miras planı oldu. İddialara göre Epstein, Shuliak’a 50 milyon dolar nakit para bırakmayı, ayrıca New Mexico’daki çiftliği, Paris’teki dairesi, ABD Virjin Adaları’ndaki özel adaları ve New York’taki lüks malikanesini devretmeyi planladı.

Ancak Epstein’in ölümünün ardından mal varlığının büyük bölümü, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonuna aktarıldı.

MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan belgelerde Epstein ile Shuliak arasında geçen çok sayıda mesaj ve e-posta da yer aldı. Yazışmalarda ilişkinin zaman zaman gerilimli olduğu, Epstein’in “yeterince zaman”, “yeterince ilgi” ve “yeterince cinsellik” konularında şikâyetlerde bulunduğu görüldü.