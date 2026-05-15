Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin babasının rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! Aileye girdi

Türk televizyonunun sevilen dizilerinden Behzat Ç ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin bu defa özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Derin Beşikçioğlu annesi Elvin Beşikçioğlu‘nun rol aldığı, babası Erdal Beşikçioğlu‘nun yönettiği “Serin Bir Sabah” oyununun galasına oyuncu sevgilisi Kaan Sevi ile birlikte katıldı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Ünlü çift, böylelikle aşklarını ilan etmiş oldu. Basın mensuplarının “Aileye yeni bir oyuncu katıldı diyebilir miyiz?” sorusuna Derin Beşikçioğlu gülümseyerek “Diyebiliriz” yanıtını verdi.

Damat adayı Kaan Sevi ise, Erdal Beşikçioğlu ile aynı sosyal çevreyi paylaşmanın heyecanını yaşadığını belirterek şunları söyledi:

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞTI

“2017’de Erdal abiyle tanıştım. Bu sektörde ilk işimi onunla yaptım. Kendisinin elinde büyümek çok harika. Harika tecrübeler edindim ama bir o kadar da kendisiyle çalışmak zor. Ama bu zorluğu her yerde bayıla bayıla anlatıyorum. İlk başlarda çok gergin ve heyecanlıydım. Şimdi daha rahatım. Küçüklükten beri hayran olduğum bir aktör…”

Kaan Sevi ve Erdal Beşikçioğlu, 2017 yılında “Adı Efsane” dizisinde birlikte rol almıştı.