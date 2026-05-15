Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Uykucu filmi hakkında merak edilenler

Netflix'te izleyiciyle buluşan “Uykucu” filmi sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla araştırılıyor. “Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kim?” sorularının yanıtı haberimizde...

Poll Films imzası taşıyan Uykucu filmi Netflix'te gösterime girdi. Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Uykucu'nun konusu ne?

UYKUCU KONUSU

Film, gizli bir örgüt adına çalışan soğukkanlı tetikçi Ferman’ın hikayesini merkezine alıyor. Eski ajanları ortadan kaldırmakla görevli olan Ferman’ın hayatı, hedefi olan Saye ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Onu öldürmek yerine aşık olan Ferman, Saye’yi korumayı seçer. Bu karar, ikiliyi sadakat, ihanet ve hayatta kalma mücadelesiyle dolu geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükler.

Aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren Uykucu oyuncuları da merak ediliyor.

UYKUCU OYUNCULARI KİMLER?

Uykucu filminde Ferman'a Çağatay Ulusoy, Saye karakterine de Elçin Sangu hayat veriyor. Filmde ayrıca Barış Falay, Tamer Levent, Ferit Kaya, Musa Uzunlar, Hakan Boyav ve Ece Özdikici gibi isimler yer alıyor.

