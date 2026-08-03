Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu paylaştı: "Her zaman başımız dik..."

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından kızı Derin Beşikçioğlu bir paylaşım yaptı.

Babasıyla pozlarını paylaşan Derin Beşikçioğlu paylaşımına şunları yazdı:

"Babam;

Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Bunlar bana bıraktığın en büyük mirastır. Bana boyun eğmemeyi, sözümü esirgememeyi, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susmamayı, hakkımı savunmayı öğrettiğin için sana çok teşekkür ederim. Her zaman başımız dik, alnımız ak. Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor. O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum."