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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Sado'su Yurdaer Okur oldu

Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef dizisi yeni sezon çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Diziye yeni bir oyuncu katıldı.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın Sado'su Yurdaer Okur oldu

NOW’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı merakla beklenen “Halef: Köklerin Çağrısı”, ikinci sezonunda kadrosunu usta bir isimle daha güçlendiriyor.

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin yeni sezon çekimlerinin 15 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı nın Sado su Yurdaer Okur oldu 1

SADO ROLÜNE HAYAT VERECEK

Yurdaer Okur “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisiyle el sıkıştı. Okur, Şanlıurfa’da çekilen fenomen dizide “Sado” rolüne hayat verecek ve sezon finalinde ekibe veda eden Yıldırım Taşkesen’in (Emre Bulut) amcası olarak hikâyede yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Halef dizisi
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