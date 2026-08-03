Halef: Köklerin Çağrısı'nın Sado'su Yurdaer Okur oldu

NOW’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı merakla beklenen “Halef: Köklerin Çağrısı”, ikinci sezonunda kadrosunu usta bir isimle daha güçlendiriyor.

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin yeni sezon çekimlerinin 15 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.

SADO ROLÜNE HAYAT VERECEK

Yurdaer Okur “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisiyle el sıkıştı. Okur, Şanlıurfa’da çekilen fenomen dizide “Sado” rolüne hayat verecek ve sezon finalinde ekibe veda eden Yıldırım Taşkesen’in (Emre Bulut) amcası olarak hikâyede yerini alacak.