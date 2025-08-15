MAGAZİN

DJ Erdem Kınay'dan Simge Sağın İtirafı: 'Ben Keşfettim, Icardi Patlattı' Sözlerine Açıklık Getirdi, Zeytin Dalı Uzattı!

DJ Erdem Kınay, Simge Sağın'ı keşfettiğini ve 'Aşkın Olayım' şarkısının Icardi ile patladığını belirtirken, geçmişteki kırgınlıkları geride bırakarak yeni bir işbirliğine açık olduğunu duyurdu. Kınay, daha önce yaptığı 'kazık attı' açıklamalarına rağmen, Simge ile yeni bir şarkı projesi üzerinde çalışabileceklerinin sinyallerini verdi.

Sedef Karatay

Müzik dünyasının tanınmış isimlerinden DJ Erdem Kınay, son günlerde Simge Sağın ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

'SİMGE'Yİ BEN KEŞFETTİM, MAURO ICARDİ PATLATTI'

Kınay, Simge Sağın'ın kariyerinin başlarında kendisine destek olduğunu ve onu müzik dünyasına kazandırdığını vurgulayarak, 'Simge'yi ben keşfettim, Mauro Icardi patlattı' şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Kınay'ın daha önce Simge Sağın hakkında yaptığı 'bana kazık attı' şeklindeki sitem dolu sözleri yeniden gündeme geldi.

DJ Erdem Kınay dan Simge Sağın İtirafı: Ben Keşfettim, Icardi Patlattı Sözlerine Açıklık Getirdi, Zeytin Dalı Uzattı! 1

Simge Sağın'ın Serdar Ortaç'ın vokalistliğini yaptığı dönemde yeteneğini fark eden Erdem Kınay, onu solistliğe yönlendirerek birlikte çalışma kararı almıştı. Bu işbirliği, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Şarkının Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında çalınması ve Mauro Icardi'nin de şarkıyı seslendirmesi, Simge Sağın'ın popülaritesini katlayarak artırdı.

'KAZIK ATTIĞINI' İDDİA ETMİŞTİ

Ancak, bu başarının ardından Erdem Kınay ve Simge Sağın arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığı ve Kınay'ın bu duruma sitem ettiği biliniyordu. Hatta Kınay, geçmişte Simge Sağın'ın kendisine 'kazık attığını' iddia etmişti. Bodrum'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Kınay, 'Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti' ifadelerini kullanmıştı.

DJ Erdem Kınay dan Simge Sağın İtirafı: Ben Keşfettim, Icardi Patlattı Sözlerine Açıklık Getirdi, Zeytin Dalı Uzattı! 2

ERDEM KINAY'DAN ZEYTİN DALI

Tüm bu yaşananların ardından Erdem Kınay'dan sürpriz bir hamle geldi. Ünlü DJ, Simge Sağın'a zeytin dalı uzatarak, gelecekte birlikte yeni bir projeye imza atabileceklerinin sinyallerini verdi. Kınay, geçmişteki kırgınlıkların geride kaldığını ve Simge ile tekrar çalışmaya açık olduğunu belirtti. Bu açıklama, müzik dünyasında heyecan yaratırken, iki ismin hayranları da olası bir işbirliği için sabırsızlanmaya başladı.

Simge Sağın'a yeniden destek olabileceğini ve birlikte ses getirecek bir şarkı ortaya çıkarabileceklerini ima etti.

DJ Erdem Kınay dan Simge Sağın İtirafı: Ben Keşfettim, Icardi Patlattı Sözlerine Açıklık Getirdi, Zeytin Dalı Uzattı! 3

Erdem Kınay'ın Simge Sağın'la ilgili yaptığı bu son açıklamalar, ikilinin arasındaki buzların eridiğini ve gelecekte yeni bir işbirliğinin mümkün olduğunu gösteriyor.

Müzik dünyası, bu sürpriz gelişmeyi yakından takip ederken, Erdem Kınay ve Simge Sağın'ın birlikte neler başarabileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklara rağmen, Kınay'ın uzattığı zeytin dalı, iki başarılı ismin müzik kariyerlerinde yeni bir sayfa açabileceği umudunu yeşertti.

