MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Erdem Yener'in kadınlar hakkındaki sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

İçerik devam ediyor

Oyuncu Erdem Yener, katıldığı bir programda kadınlar hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Yener'in sözlerini desteklerken kimi ise bu sözlere tepki gösterdi. Siz de fikirlerinizi anketimiz aracılığıyla paylaşabilirsiniz?

Güldür Güldür Show kadrosundan Erdem Yener'in açıklamaları sosyal medyada gündeme geldi. Yener'in, kadınların çalışma hayatındaki pozisyonlarına dair düşünceleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Yener, Ekol TV'de yayınlanan "Adil Yıldırım İle Neyin Peşindesin?" programında açıklamalarıyla tartışma yarattı.

Erdem Yener in kadınlar hakkındaki sözleri sosyal medyayı ikiye böldü 1

X'te defalarca paylaşılan açıklamada Erdem Yener şu ifadeleri kullandı:

Erdem Yener in kadınlar hakkındaki sözleri sosyal medyayı ikiye böldü 2

"Bir kadın tır şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? O kadını erkekleştiren bir şey...”

Sosyal medyada Yener'in sözlerine tepkiler olduğu kadar hak verip destekleyenler de vardı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Mynet Anket Erdem Yener'in kadınlar hakkındaki açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Yener'in sözlerini destekliyorum.
Yener'in sözlerine katılmıyorum.
Açıklamalarını kısmen destekliyorum.
Bu anket 11 saat 40 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba özlemi! Duygulandıran mesaj...Baba özlemi! Duygulandıran mesaj...
Sevgilisi merak ediliyordu! O da tanıdık çıktıSevgilisi merak ediliyordu! O da tanıdık çıktı

Anahtar Kelimeler:
Erdem Yener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.