Erdem Yener'in kadınlar hakkındaki sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Güldür Güldür Show kadrosundan Erdem Yener'in açıklamaları sosyal medyada gündeme geldi. Yener'in, kadınların çalışma hayatındaki pozisyonlarına dair düşünceleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Yener, Ekol TV'de yayınlanan "Adil Yıldırım İle Neyin Peşindesin?" programında açıklamalarıyla tartışma yarattı.

X'te defalarca paylaşılan açıklamada Erdem Yener şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadın tır şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lazım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirsinler. Her alanda kadınların hayatımızda olması lazım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. Bir kadın tır şoförü olunca niye alkışlayalım? O kadını erkekleştiren bir şey...”

Sosyal medyada Yener'in sözlerine tepkiler olduğu kadar hak verip destekleyenler de vardı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?