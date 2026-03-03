MAGAZİN

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp sonuçları ortaya çıktı. Testlerde kokain, THC, metamfetamin ve çeşitli ilaç etken maddelerine rastlanırken, birkaç ismin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında aralarında müzik ve sosyal medya dünyasından isimlerin de bulunduğu 16 kişinin testinde çeşitli maddelere rastlandığı açıklandı.

SONUÇLARDA YOK YOK

Test sonucuna göre; Tolga Sezgin, Hakan Tunçelli, Ramazan Bayar, Murat Cevahiroğlu, Rıza Kaan Tangöze, İmren Öztürk, Rana Almila Çakmak, Buse Görkem Narcı, Haşimcan Yazıcıoğlu, Mercan Alioğlu, Sevcan Güler, Dilara Kırmıt, Şeyhmus Tatlıcı, Ezgi Helin Yıldız, Aykut Tarakçıoğlu, Heves Güzel ve Barış Talay hakkında yapılan testlerde kokain, THC (esrar), metamfetamin, alprazolam, morfin ve kodein gibi maddelere rastlandığı belirtildi.

Öte yandan Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Murathan Kurt ve Hakan Kakız’ın testlerinde ise alprazolam, trazadon, morfin ve kodein gibi ilaç etken maddelerine rastlandığı açıklandı.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Negatif sonuç çıkan isimler arasında ise Murat Dalkılıç, Aygün Aydın, Fatma Yılmaz, Deniz Savaşoğlu, Nailcan Kurt ve Alihan Taşkın yer aldı. Soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

