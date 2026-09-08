MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Spotify verileri açıklandı! Türkiye'nin 2026 yazına damga vuran 10 şarkısı

Spotify, 2026 yazında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Zirvede Ajda Pekkan ve manifest'in seslendirdiği "Hileli" yer alırken, BLOK3 ve manifest listeye birden fazla şarkıyla damga vurdu.

Spotify verileri açıklandı! Türkiye'nin 2026 yazına damga vuran 10 şarkısı

Spotify, Türkiye’nin 2026 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Türk pop müziğinin ikonlarından Ajda Pekkan ile son dönemin en başarılı gruplarından Manifest’i bir araya getiren Hileli, yaz ayları boyunca dinleyicilerin favori parçası olarak zirveye yerleşti.

Yayınlanmasının ardından Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesinde 1 numaradan giriş yapan parça, yaz boyunca yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürerek Türkiye’de yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.

Spotify verileri açıklandı! Türkiye nin 2026 yazına damga vuran 10 şarkısı 1

2026 yazında Türkiye’de Spotify'da en çok dinlenen ilk 10 şarkı:

  1. Hileli - Ajda Pekkan, manifest
  2. Sebebi Yar - BLOK3
  3. Toz Pembe - manifest
  4. Kayıp Kalp - BLOK3
  5. Çok Güzel Gülüyorsun - BLOK3, Poizi
  6. Daha İyi - manifest
  7. Ara Beni - Hadise
  8. Kırgınım - BLOK3
  9. Yangın Yeri - Elif Buse Doğan
  10. Eller Üzer - Serkan Nişancı

    %0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

    %0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."Mezarlığını paylaştı! "Teşhis için yanına girdiğimizde..."
Başrol ayrılmıştı! Halef için karar verildiBaşrol ayrılmıştı! Halef için karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Spotify
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.