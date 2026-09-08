Spotify verileri açıklandı! Türkiye'nin 2026 yazına damga vuran 10 şarkısı

Spotify, Türkiye’nin 2026 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Türk pop müziğinin ikonlarından Ajda Pekkan ile son dönemin en başarılı gruplarından Manifest’i bir araya getiren Hileli, yaz ayları boyunca dinleyicilerin favori parçası olarak zirveye yerleşti.

Yayınlanmasının ardından Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesinde 1 numaradan giriş yapan parça, yaz boyunca yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürerek Türkiye’de yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.

2026 yazında Türkiye’de Spotify'da en çok dinlenen ilk 10 şarkı: