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Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon afişi yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

NOW ekranlarının merakla beklenen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon afişiyle gündem oldu. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı çarpıcı afiş büyük ilgi görürken, dizinin 2. sezon yayın tarihi de resmen açıklandı.

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon afişi yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

NOW'ın sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezon öncesi yayınlanan yeni afişiyle izleyicilerin heyecanını zirveye taşıdı. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin yeni sezon afişinde Serhat ve Yıldız'ın dikkat çeken görüntüsü, yeni bölümlere dair merakı daha da artırdı.
Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon afişi yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu 1

İlhan Şen'in hayat verdiği Serhat ile Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakterinin yeni sezonda neler yaşayacağı merak edildi. Sezon sonunda başrol Aybüle Pusat diziden ayrılmıştı.

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon afişi yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu 2

İlk sezonda ailesi, kökleri ve aşkı arasında zorlu bir mücadele veren Serhat'ın hayatı altüst olmuş, Yıldız'la yaşadığı tutkulu ilişki dizinin merkezinde yer almıştı. İkinci sezonda ise geçmişin hesapları, aile sırları ve aşkın sınavı çok daha sert yüzünü gösterecek.

Halef: Köklerin Çağrısı 2. sezon afişi yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu 3

HALEF NE ZAMAN?

Merakla beklenen Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sezonuyla 24 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Halef dizisi
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