Erman Toroğlu'ndan Yunan kadınlarına olay ifadeler: "Bacaklarında kıllar solucan gibiydi"

2022 yılında kendisinden 35 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlenen Erman Toroğlu zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor.

Yaptığı yorumlarla, tarzıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Erman Toroğlu son olarak Yunanistan tatilinden yaptığı bir paylaşımla eleştirilerin odağı oldu.

Yunan kadınlarını görünce şaşıran yorumcu şu ifadeleri kullandı:

"Bunların kadınları var ya hepsi bıyıklıydı. Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Benim zamanımın Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı. Avrupa Birliği değiştirdi bunları. Bugün garson kızları bile görüyorsun, fıstık gibiler."

Erman Toroğlu'nun kadınlar hakkındaki aşağılayıcı ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Yorumcuya "Bu ne biçim üslup"," Saçmalamış yine", "Ne çirkin bir konuşma bu" yorumları yapıldı.

YATAK ODASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, evlilikten bir süre sonra yatak odasıyla gündeme gelmişti.

Toroğlu yatak odasının tavanını boydan boya ayna ile kaplatmıştı.