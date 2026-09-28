Ömür Usta 2. bölüm fragmanı yayında! Seyirci kararsız kaldı

Ay Yapım’ın senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu yeni dizisi ‘Ömür Usta’ ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyicilerle buluştu.

Başrollerinde yer alan Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yanı sıra kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimleri bir araya getiren “Ömür Usta”, reytinglerde ise ilk 3'te yer edindi.

Ömür Usta dizisinin ilk bölümüne "Klişelerle dolu", "Garip kendini izletiyor", "Ya karar veremedim iyi mi kötü mü", "Oyunculuklar iyi ama konu çok tutmadı" yorumları geldi.

ÖMÜR USTA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Ömür Usta'nın 2. bölümünden ilk fragman da yayınlandı.



Paylaşılan tanıtımda Tunç ve Nevra’nın evinde oğlu Mete’yi gören Ömür, oğluna ‘Sen beni kimden saklıyorsun’ diyerek hesap soruyor. Ömür’ün kızı Nazlı ile kavgası hamilelik durumunu öğreniyor mu sorusunu akıllara getirirken, Nevra, Mete’nin ailesiyle ilgili yaptırdığı araştırmada Ömür’ün Mete’nin annesi olduğunu öğreniyor.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

‘Ömür Usta’, aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar üzerine kurulu dünyasında tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının, kendi ışığını yeniden keşfetme hikayesini anlatıyor.