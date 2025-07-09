Erol Evgin'in torunu Erol Sheehan liseden mezun oldu! Dede-torun pozu sosyal medyayı salladı! 'Çok yakışıklı'

“İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor” ve “Sevdan Olmasa” gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinde izler bırakan Erol Evgin şimdi de torunu Erol Sheehan ile gündem oldu.

Ünlü sanatçının torunu Erol Sheehan, lise eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitim hayatına Enka Okulları’nda başlayan genç Sheehan, öğreniminin son iki yılını İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Haileybury Koleji’nde sürdürerek mezuniyet heyecanını yaşadı.

Mezuniyet törenine katılarak torununun mutluluğuna ortak olan Erol Evgin, bu anlamlı günde Erol Sheehan ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söz konusu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Evgin, altına yazdığı mesajla takipçilerini duygulandırdı.

“Beni yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor” ifadelerini kullanan sanatçı, torununun bu özel anında duyduğu gururu ve nostaljiyi dile getirdi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin torunu ile karesi kısa sürede beğeni topladı. Erol Evgin'in torunuyla olan pozuna; 'çok yakışıklı', 'maşallah çok yakışıklıymış', 'aynı dedesi' gibi yorumlar yapıldı.