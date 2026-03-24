Erol Köse'nin balkonunda çekildi! Gizemi çözecek tabure böyle görüntülendi

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümüyle ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Erol Köse'nin balkonunda çekilen kare olayla ilgili intihar şüphelerini derinleştirdi.

Erol Köse'nin balkonunda çekildi! Gizemi çözecek tabure böyle görüntülendi
Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye Erol Köse'nin ölümünü konuşuyor. Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’ndaki evinin 16. katından düşen Erol Köse'nin ölümünde intihar şüphesi araştırılırken dikkat çeken bir kare ortaya çıktı.

'İNTİHAR TABURESİ' Mİ?

Köse'nin balkonunda bir sandalyenin üzerine konmuş tabure olduğu görüldü. tv100'ün aktardığına göre Köse'nin bu sandalyenin üzerine tabure koyup üstüne çıkarak intihar ettiği düşünülüyor.

SON SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

61 yaşında hayatını kaybeden Erol Köse'nin son sözleri de gündem olmuştu. Köse'nin yardımcısının resepsiyona gelerek Köse ile görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

ESER HAKLARINI DEVRETMİŞ

Öte yandan Erol Köse'nin kızı Dijyan babasının ölümü sonrası gündeme geldi. Yaşar İpek yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş."

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 1965 yılında Ankara’da doğmuş Türk müzik yapımcısı, eski pop şarkıcısı ve televizyon yorumcusuydu. Tıp eğitimi almasına rağmen kariyerini müzik sektöründe sürdüren Köse, 1990’lı yıllarda çıkardığı pop şarkılarıyla tanınmış, ardından kurduğu Köse Production aracılığıyla birçok sanatçının albümüne imza atarak yapımcılık alanında öne çıktı. Köse, magazin programları ve televizyon projelerinde yorumcu kimliğiyle de sıkça yer aldı.

