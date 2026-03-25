Erol Köse'nin cenaze töreninde dikkat çeken görüntü: 'Cenazemi o isme emanet edin' 15 güvenlik tutuldu

Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta bulunan evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği soruşturulurken, Köse'nin evinde bir not daha bıraktığı öğrenildi.

Erol Köse'nin bıraktığı ilk notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenilmişti.

Köse'nin ikinci notunda ise vasiyetine yer verdiği öğrenildi. Notun üst bölümüne el yazısıyla “Aranacaklar listesi” yazıldığı görüldü. Köse'nin bıraktığı notta, "Bana bir şey olursa kızımı ara. Ulaşamazsan arkadaşı Burcu'yu ara. Sonra Polat'ı (Yağcı) ara. Cenaze işlerini Polat halletsin başka kimsemiz yok. Tören istemiyorum, küçük bir camide törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Cenazenin ilk dakikalarında Polat Yağcı görülemeyince törene katılmayacağı düşünüldü. Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Köse'ye teslim edildi fakat cenazenin detaylarıyla Polat Yağcı'nın ilgilendiği ortaya çıktı.

Basın mensuplarının uzattığı mikrofonlara konuşan Polat Yağcı gelen tepkiler hakkında konuşmak istemediğini söyledi. 'Bizim yaptığımız iş çok kaygan bir zeminde olduğu için iyi günde kötü günde çok şey değişebiliyor. Onun için herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum yani' ifadelerini kullandı.

Yağcı'nın cenaze için 15 güvenlik görevlisi tuttuğu öğrenilirken Köse'nin tabutunun etrafına da güvenlik şeridi çekildi.