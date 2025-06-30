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Ersin Korkut'tan Kıvanç Tatlıtuğ ile poz: İnsanlığın ilk ve son hali...

Birlikte Organize İşler filminde rol alan Ersin Korkut ve Kıvanç Tatlıtuğ Yılmaz Erdoğan'ın açtığı futbol sahasında buluştu. Korkut’un Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ersin Korkut'tan Kıvanç Tatlıtuğ ile poz: İnsanlığın ilk ve son hali...
Kubra Akalın

Yılmaz Erdoğan Muğla'nın Köyceğiz ilçesine futbol sahası açtı. Açılışa Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ, Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Caner Erkin gibi ünlü isimler akın etti.

Ersin Korkut da açılışta Yılmaz Erdoğan'ı yalnız bırakmadı ve sosyal medya paylaşımıyla güldürdü.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ersin Korkut’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştuğu anlara dair bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

Fotoğrafı, oyuncu Şükran Ovalı'nın çektiğini belirten Korkut, paylaşımına esprili bir not ekledi: “İnsanlığın ilk ve son hâli.”

Ersin Korkut tan Kıvanç Tatlıtuğ ile poz: İnsanlığın ilk ve son hali... 1

Ayrıca Tatlıtuğ’a “teyzemin oğlu” diyerek samimi bir gönderme yapan Ersin Korkut sosyal medyada gündem oldu.

Korkut’un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Korkut Kıvanç Tatlıtuğ
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