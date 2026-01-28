MAGAZİN

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme! Saç örnekleri alınmamış, yeniden uyuşturucu testi yapılacak

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Daha önce uyuşturucu testi yapılan ve sonucu negatif çıkan Esat Yontunç ve Can Yaman’ın uyuşturucu testlerinde saç örnekleri alınamadığı öğrenildi. Esat Yontunç’tan yeniden örnek alınarak test yapılacağı öğrenildi.

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme! Saç örnekleri alınmamış, yeniden uyuşturucu testi yapılacak
Mustafa Fidan

Ünlülere yönetilik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan belirli örnekler alınarak uyuşturucu testi yapılan Esat Yontunç ile Can Yaman'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Esat Yontunç ve Can Yaman la ilgili yeni gelişme! Saç örnekleri alınmamış, yeniden uyuşturucu testi yapılacak 1

Esat Yontunç

ESAT YONTUNÇ İLE CAN YAMAN'LA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Esat Yontunç ve Can Yaman'a haha önce uyuşturucu testi yapılmış ve sonucu negatif çıkmıştı. Süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Esat Yontunç ve Can Yaman la ilgili yeni gelişme! Saç örnekleri alınmamış, yeniden uyuşturucu testi yapılacak 2Can Yaman

SAÇ ÖRNEKLERİ ALINMAMIŞ: YONTUNÇ'A YENİDEN TEST YAPILACAK

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, Esat Yontunç ve Can Yaman’ın uyuşturucu testlerinde saç örnekleri alınamadığı öğrenildi. Esat Yontunç’tan yeniden örnek alınarak test yapılacak.

Esat Yontunç ve Can Yaman la ilgili yeni gelişme! Saç örnekleri alınmamış, yeniden uyuşturucu testi yapılacak 3Esat Yontunç

İFADESİNDE, "ÇEVREMİ DE UYUŞTURUCU KULLANMASINLAR DİYE UYARIRDIM" DEMİŞTİ

Esat Yontunç ifadesi de ortaya çıkmıştı. Yontunç; “Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda da çevremdeki herkesi uyarırım. Üzerime atılı böyle suçlamaların olduğunu duyduğumda kendime güvenerek geldim.

Abdullah Gençal isimli kişiyi yaklaşık 20 yıldır görmemekteyim. Kendisiyle yakın zamanda bir iletişimimiz asla olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Can Yaman uyuşturucu operasyonu Esat Yontunç
