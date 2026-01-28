Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme! Saç örnekleri alınmamış, yeniden uyuşturucu testi yapılacak

Ünlülere yönetilik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan belirli örnekler alınarak uyuşturucu testi yapılan Esat Yontunç ile Can Yaman'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ESAT YONTUNÇ İLE CAN YAMAN'LA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Esat Yontunç ve Can Yaman'a haha önce uyuşturucu testi yapılmış ve sonucu negatif çıkmıştı. Süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Can Yaman

SAÇ ÖRNEKLERİ ALINMAMIŞ: YONTUNÇ'A YENİDEN TEST YAPILACAK

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, Esat Yontunç ve Can Yaman’ın uyuşturucu testlerinde saç örnekleri alınamadığı öğrenildi. Esat Yontunç’tan yeniden örnek alınarak test yapılacak.

Esat Yontunç

İFADESİNDE, "ÇEVREMİ DE UYUŞTURUCU KULLANMASINLAR DİYE UYARIRDIM" DEMİŞTİ

Esat Yontunç ifadesi de ortaya çıkmıştı. Yontunç; “Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda da çevremdeki herkesi uyarırım. Üzerime atılı böyle suçlamaların olduğunu duyduğumda kendime güvenerek geldim.

Abdullah Gençal isimli kişiyi yaklaşık 20 yıldır görmemekteyim. Kendisiyle yakın zamanda bir iletişimimiz asla olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

