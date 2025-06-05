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Eser Yenenler 15 kilo verdi! Son haline yorum yağdı

Eser Yenenler, Berkay Şahin'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini izlemeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yenenler'in verdiği kilolar dikkat çekti. Sıkı diyete başlayan Eser Yenenler 15 kilo verdiğini açıkladı.

Eser Yenenler 15 kilo verdi! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 3 Adam, Eser Yenenler Show, Yol Arkadaşım gibi projelerde yer alan Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı işlerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programını yapan Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti.

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Berkay Şahin'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini izlemeye giden Eser Yenenler sıkı bir diyetle 15 kilo verdi.

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'KASLARIMI GÖSTERİRİM'

Eser Yenenler; "Yazın da devam edeceğim. Kaslarımı ağustos ayında gösteririm. Hedefim 30 kilo vermek" dedi.

Mynet'in Sesi
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Eser Yenenler
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