Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'e konuk oldu! 'Ben senin köpeğin gibiyim' itirafı olay oldu! Sosyal medyada tepki çekti

Eser ve Berfu Yenenler çifti sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her adımları olay olan ünlü çift bu defa YouTube programındaki itiraflarıyla dikkat çekti. Kocası Eser Yenenler'i konuk eden Berfu Yenenler'in 'Ben senin köpeğin gibiyim' çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ailesiyle paylaşım yapan Berfu Yenenler, YouTube'da yayınladığı 'Talk Show Perileri' programına eşi Eser Yenenler'i konuk etti.

Evlilikleriyle ilgili samimi itiraflarda bulunan ünlü çift bu defa şaşırttı. Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e; 'Ben senin köpeğin gibiyim... Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' demesi dikkat çekti.

Eser Yenenler, 'Bu kul köpeklik değil ki sakatım şuanda. Bel fıtığıyım şuan. Yaptığın iyilik söylenmez ayrıca.' diyerek yanıt verdi. Berfu Yenenler de 'Normalde de ben giydiriyorum' diyerek gülümsedi.

YORUM YAĞDI

İkilinin konuşmaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Berfu Yenenler'in açıklamaları için; 'Çok gereksiz ve kırıcı bir açıklama',m 'Saygı sınırlarını zorlamış', 'Özeliniz size kalsın', 'Bu çift aldığı tüm linçleri hak ediyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
