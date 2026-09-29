Ömür Usta'nın Nevra'sı Gonca Vuslateri'den şaşırtan karar! Hesabını kapattı

Şimdilerde Ömür Usta dizisinde Nevra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Instagram hesabını bir süreliğine kapattığını açıkladı.

Gonca Vuslateri, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Bir süreliğine Instagram kapatınca ne mutlu oluyor insan! İnsanların "Hayırdır, canın mı sıkkın?" demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani; algı da o, kendisi de. Yok, küsmedik; ara verdik ilişkimize. Tövbe ya!''