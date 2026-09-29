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Ömür Usta'nın Nevra'sı Gonca Vuslateri'den şaşırtan karar! Hesabını kapattı

NOW’ın merakla beklenen yeni dizisi “Ömür Usta” ile ekrana dönen Gonca Vuslateri sosyal medya kararıyla dikkat çekti. Vuslateri kararını ''Bir süreliğine Instagram kapatınca ne mutlu oluyor insan' sözleri ile duyurdu.

Ömür Usta'nın Nevra'sı Gonca Vuslateri'den şaşırtan karar! Hesabını kapattı
Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Ömür Usta dizisinde Nevra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Instagram hesabını bir süreliğine kapattığını açıkladı.

Ömür Usta nın Nevra sı Gonca Vuslateri den şaşırtan karar! Hesabını kapattı 1

Gonca Vuslateri, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ömür Usta nın Nevra sı Gonca Vuslateri den şaşırtan karar! Hesabını kapattı 2

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Bir süreliğine Instagram kapatınca ne mutlu oluyor insan! İnsanların "Hayırdır, canın mı sıkkın?" demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani; algı da o, kendisi de. Yok, küsmedik; ara verdik ilişkimize. Tövbe ya!''

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Ömür Usta dizisi
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