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Eski First Lady senler sonra görüntülendi! 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali...

91 yaşındaki Semra Özal, uzun süren sessizliğini gazeteci Ersoy Dede’ye verdiği röportajla bozdu. Yıllar sonra konuşan Özal, eşi Turgut Özal’la olan yaşantısını anlattı. “Yalnız çarşıya giderdik, fiyatlara birlikte bakardık” diyen Özal’ın bu sözleri, 1988’de köprü açılışında Turgut Özal’ın “Hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra Hanım” repliğini yeniden akıllara getirdi.

Çiğdem Sevinç

91 yaşındaki Semra Özal, gazeteci Ersoy Dede’ye verdiği röportajda hem sağlığı hem de anlattığı sıcak anılarla dikkat çekti. Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anan Semra Özal, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle takdir topladı.

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"BİRLİKTE ÇARŞIYA GİDERDİK"

Semra Özal, eşiyle birlikte halktan kopmayan bir yaşam sürdüklerini vurgulayarak, “Yalnız çarşıya giderdik, dolaşırdık. Bu yiyecek fiyatları ne durumda, artıyor mu eksiliyor mu, Turgut Bey bunları çok iyi takip ederdi” dedi.

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AKILLARA O ANLAR GELDİ

Özal’ın anlattıkları, 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılışındaki meşhur anıyı da hatırlattı. Açılışta direksiyon başına geçen Turgut Özal, “Hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra Hanım” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal
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