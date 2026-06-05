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Saba Tümer, Reha Muhtar’ın cenaze töreninde sitem etti

Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye az sayıda kişi katılırken Saba Tümer'den bu duruma isyan geldi.

Saba Tümer, Reha Muhtar’ın cenaze töreninde sitem etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Muhtar için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Muhtar'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması serildi, önüne fotoğrafı konuldu. Cenazede, Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Saba Tümer, Reha Muhtar’ın cenaze töreninde sitem etti 1

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Reha Muhtar'ın cenazesinde az sayıda insanın olması dikkat çekti. Saba Tümer bu duruma isyan ederek şunları söyledi:

"Buradaki ortamı görünce daha da üzüldüm. Çok daha fazla insanın gelmesi gerekiyordu. Bu ülkede birçok sanatçıyı meşhur eden Reha Bey’dir. Bir tek Seren Serengil gelmiş... Şaşırdım ve çok üzüldüm. Bu kadar vefasızlık..."

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Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer Reha Muhtar
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