Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Katy Perry yatta öpüşürken yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau arasındaki ilişki alevlendi. Daha önce Montreal’de lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen ikilinin bomba karelerini Daily Mail UK yayınladı.

Aylar süren yoğun aşk dedikodularının ardından, Katy Perry’nin eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olduğunu kesin olarak ortaya çıktı.

Aşık çift, Perry’nin 24 metrelik yatı Caravelle’de, Kaliforniya Santa Barbara açıklarında öpüşüp sarılırken görüntülendi.

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM — Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

İkilinin aşk dolu bu anlarda yanlarından geçen bir balina izleme teknesindeki turistlerin varlığından habersiz görünüyorlardı.

Katy Perry kısa süre önce Orlando Bloom ile yollarını ayırmış ve tek başına bir hayat sürmeye başlamıştı. Çiftin bir de kızları bulunuyor. Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie ile ayrılmıştı.