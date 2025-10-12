MAGAZİN

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Katy Perry yatta öpüşürken yakalandı

Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun aşk pozları sızdı. Katy Perry yatında öpüşürken çekilen fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Kubra Akalın

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau arasındaki ilişki alevlendi. Daha önce Montreal’de lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen ikilinin bomba karelerini Daily Mail UK yayınladı.

Aylar süren yoğun aşk dedikodularının ardından, Katy Perry’nin eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olduğunu kesin olarak ortaya çıktı.

Aşık çift, Perry’nin 24 metrelik yatı Caravelle’de, Kaliforniya Santa Barbara açıklarında öpüşüp sarılırken görüntülendi.

İkilinin aşk dolu bu anlarda yanlarından geçen bir balina izleme teknesindeki turistlerin varlığından habersiz görünüyorlardı.

Katy Perry kısa süre önce Orlando Bloom ile yollarını ayırmış ve tek başına bir hayat sürmeye başlamıştı. Çiftin bir de kızları bulunuyor. Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie ile ayrılmıştı.

