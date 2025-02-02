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Eski manken Nefise Karatay güzelliğinin sırrını açıkladı | Yıllara meydan okuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 07:28
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Sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını açıklayarak dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Nefise Karatay'ın yaşı da merak edildi.

Eski manken Nefise Karatay güzelliğinin sırrını açıkladı | Yıllara meydan okuyor

Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla hafızalarda iz bırakan ünlü manken Nefise Karatay, yıllara adeta meydan okuyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti.

Maya adından bir kızı olan ve oyunculuk yaparak kariyerine devam eden Nefise Karatay yıllara meydan okuyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen 48 yaşındaki Nefise Karatay, beğeni topluyor. 1997 Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken, fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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NEFİSE KARATAY'IN GÜZELLİK SIRRI

Bir döneme damgasını vuran eski manken Nefise Karatay, yıllar içerisinde değişmeyen güzelliğinin sırrını açıkladı.

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Karatay, "Makyajla uyumamaya dikkat ederim, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum ve düzenli spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" diyerek güzelliğini koruma yöntemlerini paylaştı.

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