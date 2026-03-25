Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı aşk tazeledi! Helikopterden paylaştı…

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, bir kez daha tatile çıktı. En son İsviçre'de kayak yapan çift, bu kez rotayı New York'a çevirdi.

Şehrin sokaklarını gezen Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ayrıca NBA takımı olan Brooklyn Nets'in maçını izledi. Bilgiç ile Sabancı, şehri kuş bakışı izlemek için de helikopter turuna çıktı.

Çift, o anları sosyal medya üzerinden kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. İkiliye, Faruk Sabancı'nın kardeşi Burak Sabancı da eşlik etti.

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın aşk pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.