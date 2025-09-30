MAGAZİN

Esra Bilgiç'in sütyen-şort kombini! Hayranlarını mest etti

Güzel oyuncu Esra Bilgiç bir markanın yüzü oldu. Marka için pozlar veren güzel oyuncunun sütyen-şort kombinli pozları hayranlarından tam not aldı.

'Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bilgiç, bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu zaman zaman markalarla anlaşmalar da yapıyor.

Bir markanın yeni yüzü olan Esra Bilgiç pozlarıyla hayranlarını mest etti. Sütyen-şort kombininiyle sere serpe pozlar veren güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

Bilgiç, yeni koleksiyonunun lansmanında şu ifadeleri kullandı: “‘Kendini yansıt dünyaya’ duruşunla, tarzınla, seçtiğin parçalarla kendi hikâyeni anlatmak; her anında hiç filtre olmadan kendini gösterebilmek demek. Ortaya çıkan kareler de tam hayal ettiğimiz gibi oldu. Böyle güçlü bir ekiple bir araya gelmekten gurur duyuyorum.”

