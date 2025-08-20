MAGAZİN

Esra Bilgiç sevgilisini artık gizlemiyor! Faruk Sabancı ile poz...

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Esra Bilgiç'ten yeni aşk pozları geldi.

Kubra Akalın

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç sevgilisini artık gözlerden uzak tutmuyor.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenmişti.

Ünlü isim, kendisine yöneltilen evlilik sorularına yanıt vermişti. Bilgiç, 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' demişti.

Sevgilisiyle çıktığı tatillerden pozlarını da paylaşan oyuncu yine aşka geldi. ,

Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı, ile birlikte olduğu romantik fotoğrafı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.

Öte yandan hayatı merak edilen Faruk Sabancı, Saba Tümer'in konuğu olmuştu. 'Aşkı nasıl tanımlarsın?' sorusuna Faruk Sabancı aşkı tanımlamıyorum" demişti.

