Esra Bilgiç sevgilisini artık gizlemiyor! Faruk Sabancı ile poz...

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç sevgilisini artık gözlerden uzak tutmuyor.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenmişti.

Ünlü isim, kendisine yöneltilen evlilik sorularına yanıt vermişti. Bilgiç, 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' demişti.

Sevgilisiyle çıktığı tatillerden pozlarını da paylaşan oyuncu yine aşka geldi. ,



Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı, ile birlikte olduğu romantik fotoğrafı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.

Öte yandan hayatı merak edilen Faruk Sabancı, Saba Tümer'in konuğu olmuştu. 'Aşkı nasıl tanımlarsın?' sorusuna Faruk Sabancı aşkı tanımlamıyorum" demişti.