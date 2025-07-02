Esra Erol'dan evlilik yıl dönümünde aşk dolu paylaşım! Ali Özbir'in yanıtına yorum yağdı

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Esra Erol, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 2010 yılında Ali Özbir'le dünyaevine giren Esra Erol 15. evlilik yıl dönümünde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

4,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle peş peş pozlarını yayınlayan Esra Erol, hem evlilik yıl dönümlerini hem de eşinin doğum gününü kutladı.

Erol "Şahsına münhasırımsın… İyi ki doğdun. 15. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seninle evli olmak, aynı yolda yürümek… Aile olmak, aynı hayallere tutunmak…" dedi.

"ESRA EROL İPTAL"

Esra Erol romantik sözlerine şu şekilde devam etti:

"Beraber çalışmak, her gün yeniden omuz omuza vermek… Hayat bazen zor, bazen yorgun ama seninle hep anlamlı, hep güçlü. Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Sevgilim kalbimden, evimizden, yolumuzdan eksik olma."

Ali Özbir ise bu romantik sözlere "Doğum günüm bana geldiğin gündür" yanıtını verince gündem oldu.

Ali Özbir'in bu yorumunu görenler "Bir de enişte romantik değil derler", "Ali abi ummadık anda golü attı yine", "Vay romantizm", "Esra hanım iptal" yorumlarında bulundu.