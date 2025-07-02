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Esra Erol'dan evlilik yıl dönümünde aşk dolu paylaşım! Ali Özbir'in yanıtına yorum yağdı

2010 yılında evlenen Esra Erol ve Ali Özbir mutlu birlikteliklerini sürdürüyor. Esra Erol romantik paylaşımıyla dikkat çekerken Ali Özbir'in yanıtı ise sosyal medyada dikkat çekti.

Esra Erol'dan evlilik yıl dönümünde aşk dolu paylaşım! Ali Özbir'in yanıtına yorum yağdı
Kubra Akalın

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Esra Erol, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 2010 yılında Ali Özbir'le dünyaevine giren Esra Erol 15. evlilik yıl dönümünde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

4,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle peş peş pozlarını yayınlayan Esra Erol, hem evlilik yıl dönümlerini hem de eşinin doğum gününü kutladı.

Erol "Şahsına münhasırımsın… İyi ki doğdun. 15. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seninle evli olmak, aynı yolda yürümek… Aile olmak, aynı hayallere tutunmak…" dedi.

Esra Erol dan evlilik yıl dönümünde aşk dolu paylaşım! Ali Özbir in yanıtına yorum yağdı 1

"ESRA EROL İPTAL"

Esra Erol romantik sözlerine şu şekilde devam etti:

Esra Erol dan evlilik yıl dönümünde aşk dolu paylaşım! Ali Özbir in yanıtına yorum yağdı 2

"Beraber çalışmak, her gün yeniden omuz omuza vermek… Hayat bazen zor, bazen yorgun ama seninle hep anlamlı, hep güçlü. Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Sevgilim kalbimden, evimizden, yolumuzdan eksik olma."

Ali Özbir ise bu romantik sözlere "Doğum günüm bana geldiğin gündür" yanıtını verince gündem oldu.

Esra Erol dan evlilik yıl dönümünde aşk dolu paylaşım! Ali Özbir in yanıtına yorum yağdı 3
Ali Özbir'in bu yorumunu görenler "Bir de enişte romantik değil derler", "Ali abi ummadık anda golü attı yine", "Vay romantizm", "Esra hanım iptal" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alibey esra hanımın döktürdüğü lügat karşısında zorunlu romantik takılmış belli kısadan kesti.😁
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