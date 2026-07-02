Esra Erol'un eşi Ali Özbir aşka geldi: Atom karıncam...

Televizyon dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Esra Erol ile Ali Özbir, mutlu evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı. Gözlerden uzak sürdürdükleri evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, 16. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımla kutladı. Ali Özbir, eşi Esra Erol ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak bir kutlama mesajı yayımladı.

Özbir paylaşımına şu notu düştü:

"Evliliğimizin 16. yılında saçlarımın beyazlarından sen sorumlusun. Ama yine de iyi ki varsın be atom karıncam seni seviyorum. İyi ki seninle evlenmişim."

Esra Erol ise yaptığı paylaşımda eşinin doğum gününü kutlayarak şunları yazdı:



"Birine sırtını yaslayabilmek… Hiç korkmadan güvenebilmek… Kalbini, hayatını, hayallerini tereddütsüz emanet edebilmek… Sen, yıllardır en güvenli limanım, en yakın dostum, sevgilimsin. Birlikte kurduğumuz yuvaya, gözümüz gibi baktığımız yavrularımıza ve her şeye rağmen el ele yürümeyi hiç bırakmadığımız bu güzel hikâyeye minnettarım. İyi ki doğdun sevgilim."