MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Erol'un kardeşi "Evlenmeden hamile kaldı" imasına kızdı

Uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile kısa süre önce evlenen Eda Erol, hamile olduğunu duyurdu. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol o imalara ise tepkisiz kalmadı.

Esra Erol'un kardeşi "Evlenmeden hamile kaldı" imasına kızdı

Sunucu Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te evlenmişti. Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle 'evet' diyen çift şimdi ise bebek bekliyor.

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten müjdeli haber geldi. Erol, sevenlerine hamile olduğunu açıkladı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Eda Erol, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Esra Erol un kardeşi "Evlenmeden hamile kaldı" imasına kızdı 1

Erkek bebek beklediklerini duyuran Eda Erol'un paylaşımlarının altına bazı takipçileri yorumlar yaparak "Evlenmeden hamile kaldığı" imasında bulundu.

Esra Erol un kardeşi "Evlenmeden hamile kaldı" imasına kızdı 1

Eda Erol ise bu yorumlardan bazılarına tepki gösterdi. Bir kişi "Gerçekten ne çabuk bir ay olmadı mı evleneli cinsiyet 4 aylık da beli oluyor" yazdı.

Eda Erol ise bu yoruma "15 gün oldu düğünün üzerinden geçeli" tepkisini gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı haftası hangi diziler var? ATV'nin kararı kritik...Yılbaşı haftası hangi diziler var? ATV'nin kararı kritik...
Tuluğ Çizgen'in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdüTuluğ Çizgen'in bakımevindeki hayatı yeniden gündemde! Son hali üzdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Eda Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.