Ece Erken Esra Ezmeci'nin doğal olduğuna ikna olmadı! Eğilip baktı: "Popo protezin yok mu? Yemin et!"

Son dönemde popo protezi yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Esra Ezmeci Gel Konuşalım'a konuk oldu. Ezmeci kalçasının doğal olduğuna sunucuları ikna etmeye çalışırken ortaya ilginç anlar çıktı.

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci son dönemde cinsellik sorularına verdiği yanıtların yanında fiziğiyle de gündeme geliyor.

'Kalça estetiği yaptırdı' iddialarıyla konuşulan Ezmeci "Üst tarafım zayıftır al tarafım kilolu. İki kilo bile alsam direkt kalçamdan kilo alıyorum ya da basenlerimden" demiş ama kimseyi ikna edememişti.

Esra Ezmeci son olarak Gel Konuşalım'a konuk oldu. Burada da sunucuları iknaya çalışan Ezmeci'ye Ece Erken yemin ettirmeye çalıştı. Ece Erken'in sorusu üzerine Ezmeci "Ben ergenlik döneminden beri hafif kiloluyum, kalçamızdan kilo alıyoruz ailece. Bu estetik ameliyatlar gündeme gelince herkes böyle kalça yaptırmaya başladı. Öyle olunca benim de estetikli olduğum düşünüldü" dedi.

BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Bunun üzerine Ece Erken "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek masanın altına eğilip "ayağın yerde mi?" diye sordu. İlginç anlarda Ezmeci ise "Yerde yerde. İhtiyacımız olmadı" dedi.

Bu ilginç anlar sosyal medyada da dikkat çekti ve konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
