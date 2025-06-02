Esra Ezmeci'den Survivor Nagihan'a 'şap' sorusu! "Acun Bey ile toplantı yapmıştık" diyerek anlattı

Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden olan Nagihan Karadere Esra Ezmece'nin Youtube kanalına konuk oldu.

Esra Ezmeci Nagihan'a Survivor hakkında da sorular yöneltirken "Survivor'da yemeklere şap atıldığı söyleniyor doğru mu bu?" diye sordu.

Survivor Nagihan ise "Vallahi bilmiyorum şap atılıyor mu bilmiyorum ama bence atılmıyor çünkü şap atılması için yemek verilmesi lazım yemek yok" dedi.

"BEN YAŞAYANA KADAR İNANMIYORDUM"

Nagihan Karadere ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Acun Bey ile falan hep beraber böyle toplantı yapmıştık. Acun Ilıcalı 'Ölmüyorsunuz, sağ salim getiriyoruz sizi ailenize' dedi. Ne güzel arkada otel var bize yemek veriyorlar sanıyorum, bu bir proje sandım... Sonra gittik, Yılmaz Morgül, Tuğba Özay ve ben üçümüz ayrı grup olduk. Yemek veriyorsunuz değil mi diye sordum. Evet cevabını alınca ben de yemek verdiklerini söyledim. İzleyene kadar inanmıyordum, yemek kesin verilir diyordum. Yılmaz'a söylüyorum, Tuğba'ya söylüyorum, tekneler gelip gidiyor. Yılmaz ile Tuğba beni öldürecekti o gece. Aç susuz sabahı bekledik. Bilseydik yemek olmadığını Hindistan cevizi toplardık. Sabaha kadar biz uyuyamadık. Yılmaz beni öldürecekti."