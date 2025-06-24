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Esra Ezmeci sosyal medyanın diline düştü! Survivor Nagihan da kendini tutamadı

Sosyal medyada kendisine gelen özel hayat sorularına verdiği yanıtlarla konuşulan Esra Ezmeci Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor konusundaki sözleri d dile düşen Ezmeci'ye Nagihan Karadere de tepkisiz kalmadı.

Esra Ezmeci sosyal medyanın diline düştü! Survivor Nagihan da kendini tutamadı
Kubra Akalın

Sosyal medyada cinselliğe dair sorulan soruları yanıtlayan Psikolog Esra Ezmeci gündemin popüler isimlerinden. Hem yaptığı yayınlarla hem de sosyal medyadaki tavsiyeleriyle öne çıkan Ezmeci Nişantaşı'nda görüntülendi.

Esra Ezmeci'nin Kardashianları aratmayan kum saati vücudu dikkat çekti. Daha önce yaptırdığı estetiklerle de gündeme gelen Ezmeci açıklamalarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Sporun bazen dişilik hormonlarını olumsuz yönde etkilediğini iddia eden Ezmeci, çok az spor yaptığını ve tükettiği gıdalara dikkat ettiğini söyledi. Ezmeci konuşmasında "Çok spor yapmıyorum hafif yürüyüş yapıyorum. Güzel karışımlar içiyorum." dedi.

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Ancak bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Survivor Nagihan da bu iddialara dayanamadı ve "Hayır gülmemeliyim" dedi.

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Sosyal medyada da "İşin uzmanı olmayan herkes, bilmediği her şey hakkında konuşur", "Ya kalçayı da sporla yapmadığın belli zaten", "Estetikle de yaptıysa vücudu güzel", "Spor yok estetik var" yorumları yapıldı.

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