Eşref Rüya bitmeden kriz çıktı! Demet Özdemir dayanamadı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapıyor. Sezon finali yapacakken final kararı alan dizide kaos da bitmiyor.

10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak olan Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Demet Özdemir'in yaptığı hamle X'te konuşuluyor.

Demet Özdemir, Eşref Rüya'daki rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu'nu Instagram'da takipten çıktı.

Bu hamle sosyal medyada merak konusu oldu. İkili arasında ne yaşandığı ise bilinmiyor.

Öte yandan dizinin yapım şirketi yaptığı açıklamada "Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz! Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur" demişti.