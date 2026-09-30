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Eşref Rüya bitti derken sürpriz gelişme! Eşref Tek geliyor

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı. Ancak yapılan bir paylaşım "Eşref Rüya devamı mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. Eşref Tek afişi sonrası detaylar merak edildi. İşte Eşref Tek konusu...

Eşref Rüya bitti derken sürpriz gelişme! Eşref Tek geliyor

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya 47. bölümüyle ekrana veda etmişti. İki sezon süren dizinin bir anda final yapması dizi fanlarını üzmüştü.

Aradan geçen yaklaşık dört ayın ardından TİMS&B'nin paylaştığı afiş hayranları heyecanlandırdı. Eşref Tek yeni bir proje olarak mı ekrana gelecek merak edildi.

EŞREF TEK NEREDE YAYINLANACAK?

Yapım şirketi afişi "Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da" notuyla paylaştı.

Eşref Rüya bitti derken sürpriz gelişme! Eşref Tek geliyor 1

Prime Video’da en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Eşref Rüya’nın geçmişine ışık tutan özel yapımı Eşref Tek, çok yakında yalnızca Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.

EŞREF TEK BAŞROLÜ KİM?

TİMSBİ Productions imzalı yapımın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, başrolde Çağatay Ulusoy yer alıyor.

Eşref Rüya bitti derken sürpriz gelişme! Eşref Tek geliyor 2

Afişte de Demet Özdemir ya da dizinin diğer oyuncuları değil, yalnızca Eşref Tek'i canlandıran Çağatay Ulusoy yer aldı.

EŞREF TEK KONUSU NE?

Eşref Tek, Eşref’in henüz suç dünyasının zirvesine ulaşmadığı yıllara uzanarak, onu bugünkü Eşref’e dönüştüren hikâyenin başlangıcını anlatıyor. Geçmişinden kalan tek iz olan çocukluk aşkı Rüya’yı bulma tutkusuyla yaşayan Eşref’in yolu, Kıbrıs’ta Kadir’le kesişir. Bu ani dostluk, ikiliyi İstanbul’un acımasız suç dünyasının içine sürüklerken Eşref’in hayatında da yeni bir dönemin kapısını aralar.

Rüya’yı bulma arayışını sürdüren Eşref, Kadir’le birlikte yeraltı dünyasında tutunabilmek için güçlerini birleştirir. Attıkları riskli adımlar, onları şehrin karanlık güçleriyle karşı karşıya getirirken Eşref’in adı da zamanla İstanbul’un suç dünyasında duyulmaya başlar.

Eşref’in geçmişine, Rüya’ya duyduğu bağlılığın köklerine ve onu bugün olduğu kişiye dönüştüren dönüm noktalarına odaklanan Eşref Tek, izleyicilere ‘Eşref Rüya’nın sevilen karakteri Eşref’in bugüne nasıl geldiğini keşfetme fırsatı sunuyor.

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Eşref Tek
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