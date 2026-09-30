Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasının ardından Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

BİRİ NEGATİF BİRİ POZİTİF

Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” çıkarken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucu ise negatif çıktı.

Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain tespit edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun ise uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı.