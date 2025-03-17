MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşref Rüya ne zaman? Eşref Rüya oyuncuları kimler, konusu ne?

Eşref Rüya ne zaman? Eşref Rüya oyuncuları kimler, konusu ne?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşref Rüya dizisinin oyuncuları, konusu merak ediliyor. Eşref’in suç dünyasındaki yolculuğu ve Nisan ile yaşadığı beklenmedik gelişmeleri konu alacak Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Eşref Rüya birinci bölüm tarihi, oyuncuları ve konusu içeriğimizde...

Eşref Rüya ne zaman? Eşref Rüya oyuncuları kimler, konusu ne?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşturan Eşref Rüya dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Annem Ankara dizisinin final yapması sonrası onun yerine geçeceği söylenen Eşref Rüya ne zaman? İşte merak edilenler...

EŞREF RÜYA NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak. Dizinin 1. bölümü 19 Mart Mart Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek.

Ekran görüntüsü 2025-03-17 152142

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Çağatay Ulusoy, Eşref karakterine hayat verirken, Demet Özdemir ise Nisan karakterine can verecek. Eşref Rüya oyuncuları arasında Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-17 152127

EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakteri etrafında şekillenen bir hikayeyi konu alıyor. Eşref, çocukluk yıllarında yetim kalmış ve zamanla suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Eşref, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu yetimlerle birlikte suç dünyasında hüküm sürerken, diğer yandan hep huzur arayışı içerisindedir. Bir gün, Eşref’in hayatına beklenmedik bir şekilde Nisan çıkar. Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan karakteri, Eşref’in kalbini ilk defa attıracak bir aşkı beraberinde getirir.

Mynet'in Sesi
Cenazede ortaya çıktı! Gözlerden uzakta yaşıyorCenazede ortaya çıktı! Gözlerden uzakta yaşıyor
Baba olacağını paylaştı! Pozlara beğeni yağdıBaba olacağını paylaştı! Pozlara beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek...

Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek...

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

'O parayı ceplerine indiriyorlar' Devletin verdiği bir buçuk milyonluk destek ihtiyacı olmayanlara gidiyor

'O parayı ceplerine indiriyorlar' Devletin verdiği bir buçuk milyonluk destek ihtiyacı olmayanlara gidiyor

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.