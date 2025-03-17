Eşref Rüya ne zaman? Eşref Rüya oyuncuları kimler, konusu ne?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in buluşturan Eşref Rüya dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Annem Ankara dizisinin final yapması sonrası onun yerine geçeceği söylenen Eşref Rüya ne zaman? İşte merak edilenler...

EŞREF RÜYA NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisi, Kanal D ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak. Dizinin 1. bölümü 19 Mart Mart Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Çağatay Ulusoy, Eşref karakterine hayat verirken, Demet Özdemir ise Nisan karakterine can verecek. Eşref Rüya oyuncuları arasında Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakteri etrafında şekillenen bir hikayeyi konu alıyor. Eşref, çocukluk yıllarında yetim kalmış ve zamanla suç dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Eşref, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu yetimlerle birlikte suç dünyasında hüküm sürerken, diğer yandan hep huzur arayışı içerisindedir. Bir gün, Eşref’in hayatına beklenmedik bir şekilde Nisan çıkar. Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan karakteri, Eşref’in kalbini ilk defa attıracak bir aşkı beraberinde getirir.