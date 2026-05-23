Halef: Köklerin Çağrısı 34. bölüm 1. fragman izle! 'İçimiz yandı'

Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 34. bölümünden ilk fragman geldi.

YORUM YAĞDI

Dizinin yeni bölüm fragmanına Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Yıldız karakterinin feryadı ve nikah sahnesi damga vurdu.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 34. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'yine harika bir bölüm', 'içimiz yandı', 'Yıldız o nasıl bir feryattı ya içimizi yaktın', 'bu nasıl oyunculuktur Yıldız' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.