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Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu Aşk ve Taht dizisinde

atv’nin Bozdağ Film imzalı “Aşk ve Taht” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu da gelen projeler arasında inceleme yaparak bu dizide karar kıldı.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu Aşk ve Taht dizisinde

Eşref Rüya’da “Irmak Bozok” karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu dizinin ani finali sonrası gelen projeleri değerlendirmeye başladı. Güzel oyuncu kararını verdi.

Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın’ın yazdığı Aşk ve Taht dizisini kabul eden Ceren Benderlioğlu güçlü isimlerle rol alacak.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu Aşk ve Taht dizisinde 1

Dizide Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultan’ı Alaaddin Keykubat’ı Akın Akınözü, Melike Hatun’u Simay Barlas ve Baş Hatun Ümmühan’ı Ayça Bingöl canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ceren Benderlioğlu ise “Nurcihan” rolüne hayat verecek ve Alaaddin’in üvey kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Ceren Benderlioğlu
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