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Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun dövmesi beğeni topladı! Meğerse kızı varmış

Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu dizinin ilk bölümü sonrası merak edilmişti. Sosyal medyada popüler olan oyuncu kızının 3 yaşında çizdiği resmi, vücuduna dövme yaptırdı. Ceren Benderlioğlu o anları ve kızıyla pozları Instagram'da beğeni topladı.

Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'nun dövmesi beğeni topladı! Meğerse kızı varmış
Kubra Akalın

Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu dizinin yayınlanmasından sonra merak edilen isimlerden biri. 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan güzel ismin meğerse bir de kızı varmış.

2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünyaevine giren Ceren Benderlioğlu kızı Nur'un üç yaşında çizdiği resmi dövme yaptırdı.

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Ceren Benderlioğlu “Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil, kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar; suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için… 3 sene önce Nur'un elinden çıkan bu yara bandı figürleri şu an yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle.” sözleriyle dövmenin anlamını vurguladı.

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Ceren Benderlioğlu dövme yaptırdığı anları ve kızıyla pozlarını paylaşınca sosyal medyada beğeni topladı.

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Ceren Benderlioğlu
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