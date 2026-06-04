Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik, Güneşin Doğduğu Yer ile anlaştı

Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik yeni dizisi için kararını verdi. Dizinin aniden final kararı alması sonrası harekete geçen Sevindik gelen projeleri inceledi. Dizi daha final yapmadan ise kararını verdi.

ATV için Adana’da çekilecek “Güneşin Doğduğu Yer” dizisi için Görkem Sevindik anlaşma yaptı.

Etkili performansıyla hayranlıkla izlenen Sibel Taşçıoğlu’nun “Celadet”, Uğur Güneş’in “Kenan” rolleriyle anne oğlu canlandıracağı dizinin başrol oyuncularının arasına Görkem Sevindik de katıldı.

CEYHUN’A HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final yapacak olan “Eşref Rüya”nın Kadir’i Görkem Sevindik, “Güneşin Doğduğu Yer” dizisine transfer oldu.

Başarılı aktör hikâyesi Almanya’dan Adana’ya uzanan dizide “Ceyhun” rolüne hayat verecek.