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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı "Eşref Rüya" dizisinde 'Nisan Akyol' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatilin yolunu tuttu. Şimdilerde denizin, güneşin ve kumun keyfini süren ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Çekim için kamera karşısına geçen Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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