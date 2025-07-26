Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

No 309, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah gibi birçok başarılı projede rol alan ve şimdilerde de Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile giden ünlü isim şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Çekim için kamera karşısına geçen Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.