Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, bu defa sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olay sonrasında Eşref Rüya'nın yeni bölümü yayınlanmadı.

15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğrenci İsa Aras Mersinli silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti ve 17 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşananlar ülkeyi büyük bir yasa boğarken birçok ünlü konuyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. Bu sırada X hesabından bir takipçisine cevap veren Demet Özdemir'in gündemle ilgili bir şey paylaşmayıp yoruma dönmesi büyük tepki çekti.

Saymayın arkanıza yaslanın 🤘🏻🤓 https://t.co/VcTyAv7sG3 — Demet Özdemir (@dmtzdmr) April 15, 2026

Sosyal medyada Demet Özdemir'e eleştirel yorumlar yapılırken Demet Özdemir, hemen ardından Kahramanmaraş paylaşımı yapıp linçleyenlere tepki gösterdi.

'LİNÇ KAMPANYANIZI DURDURUN'



'Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza utandım' diyerek sert çıktı.