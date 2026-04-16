MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Eşref Rüya’da canlandırdığı 'Nisan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Demet Özdemir bu defa sosyal medyada tepki çekti. Ünlü ismin gündeme dair bir paylaşım yapmaması dikkat çekerken adeta linç kampanyası başlatıldı.

Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, bu defa sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olay sonrasında Eşref Rüya'nın yeni bölümü yayınlanmadı.

15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğrenci İsa Aras Mersinli silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti ve 17 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşananlar ülkeyi büyük bir yasa boğarken birçok ünlü konuyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. Bu sırada X hesabından bir takipçisine cevap veren Demet Özdemir'in gündemle ilgili bir şey paylaşmayıp yoruma dönmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada Demet Özdemir'e eleştirel yorumlar yapılırken Demet Özdemir, hemen ardından Kahramanmaraş paylaşımı yapıp linçleyenlere tepki gösterdi.

'LİNÇ KAMPANYANIZI DURDURUN'

'Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza utandım' diyerek sert çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.