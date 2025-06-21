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Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşı oldu

"Eşref Rüya" dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Bulgaristan vatandaşlığı aldı. Ulusoy'un çifte vatandaş olduğu, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle anlaşıldı.

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşı oldu
Öznur Yaslı İkier

"Medcezir", "Gaddar", "İçerde", "Terzi" yapımlarıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy şimdilerde Kanal D’de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisiyle izleyişinin karşısına çıkıyor.

'Eşref Tek' karakteri ile adından söz ettiren ünlü isimden sürpriz bir hamle geldi. Ulusoy dizisinin sezon finali sonrası çifte vatandaşlıkla gündeme geldi.

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Ailesinin kökeni Bulgaristan olan Ulusoy, vatandaşlık işlemlerini tamamlayarak çifte vatandaş oldu.

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GÖREVLİ MEMUR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy'un anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristanlı. Oyuncunun vatandaşlık işlemleri sonrası görevli memurla çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
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