Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşı oldu

"Medcezir", "Gaddar", "İçerde", "Terzi" yapımlarıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy şimdilerde Kanal D’de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisiyle izleyişinin karşısına çıkıyor.
'Eşref Tek' karakteri ile adından söz ettiren ünlü isimden sürpriz bir hamle geldi. Ulusoy dizisinin sezon finali sonrası çifte vatandaşlıkla gündeme geldi.
Ailesinin kökeni Bulgaristan olan Ulusoy, vatandaşlık işlemlerini tamamlayarak çifte vatandaş oldu.
İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy'un anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristanlı. Oyuncunun vatandaşlık işlemleri sonrası görevli memurla çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
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