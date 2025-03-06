Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir peruk taktı! Kısa saçlı hali mest etti

Çağatay Ulusoy, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin gibi başarılı isimlerle birlikte Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir imaj denemesi yaptı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peruk takarak dikkat çekti. Demet Özdemir, kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu Özdemir, "At fava, bekle bakalım belki bir gün" dedi.

Sosyal medyada oyuncunun bu halini gören fanları ise Demet Özdemir'e "Çok güzel olmuş", "Bambaşka bir Demet" yorumlarında bulundu.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ GÜNDEMDE

Öte yandan Demet Özdemir başrolünde olacağı dizi ile de gündemde. Dizide şarkı söylemesiyle büyük beğeni alan oyuncunun bölüm başı ücreti dikkat çekti.

Özdemir, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.