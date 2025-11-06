Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman yarıştı! 5 Kasım reytingleri belli oldu

Dün gece televizyon ekranlarının en çok izlenen programları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi vardı. AJAX ve GALATASARAY arasındaki karşılaşma, TRT 1'de yayınlandı. Bu yayın, izleyicileri ekranlara kilitleyerek en yüksek reytinge ulaştı. Büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Diziler arasında "Eşref Rüya" öne çıktı. Kanal D'de yayınlanan dizi, akşam saatlerinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Dizinin öncesindeki özet bölümü de izleyicilere gelişmeleri aktarmada etkili oldu.

Star TV’nin "Sahipsizler" dizisi, reyting sıralamasında sağlam bir yer edindi. Hem orijinal bölümü hem de özet yayını izleyicilerden ilgi gördü. Özet bölüm, diziye ilgi duyanlar için günün önemli bir kısmı oldu.

Gündüz kuşağında ATV'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı dikkat çekti. "Esra Erol'da" da aile ve toplumsal konulara ışık tutarak izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Tarihiyle izleyicilerin ilgisini çeken "Kuruluş Orhan", yayınlandığı akşam saatlerinde ön plana çıktı. Reytinglerde oldukça iyi bir performans gösterdi.

Haber yayınları arasında NOW kanalındaki "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" dikkat çekti. SHOW TV’nin ana haber bülteni de günün gelişmelerini aktardı. İzleyicilerin gündemini belirlemede önemli bir rol oynadı.

Dün akşamın reyting verileri, televizyonda hangi programlara daha fazla ilgi gösterildiğini gözler önüne serdi. Spor, dizi ve haber yayınları, izleyicilerin tercihlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 AJAX-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 22:49:41 25:07:11 2 ESREF RUYA KANAL D 21:00:01 24:18:28 3 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:43 20:59:50 4 SAHIPSIZLER STAR TV 21:00:54 24:18:01 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:10 12:59:55 6 ESRA EROL'DA ATV 16:21:26 18:45:37 7 KURULUS ORHAN ATV 20:34:32 23:17:16 8 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 20:00:21 21:00:54 9 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:05 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 19:59:28

Kaynak: TİAK