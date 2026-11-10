Eşref Tek'in Sude'si Ecem Simge Yurdatapan oldu

“Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da büyük ilgi görmesinin ardından hayata geçirilen “Eşref Tek” dizisinin çekimleri Kıbrıs sahneleriyle başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in geçmişine ayna tutan dizinin oyuncu kadrosuna Ecem Simge Yurdatapan da dahil oldu.

SUDE ROLÜNE HAYAT VERİYOR

Yurdatapan merakla beklenen dizide “Sude” rolüne hayat veriyor. Sude 8 bölümlük dizide Eşref'in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak seyirci karşısına çıkacak.



Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.