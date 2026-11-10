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Eşref Tek'in Sude'si Ecem Simge Yurdatapan oldu

Aybüke Pusat ve Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Eşref Tek dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Eşref Tek'in Sude'si Ecem Simge Yurdatapan oldu.

Eşref Tek'in Sude'si Ecem Simge Yurdatapan oldu
Nebahat Kübra Akalın

“Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da büyük ilgi görmesinin ardından hayata geçirilen “Eşref Tek” dizisinin çekimleri Kıbrıs sahneleriyle başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref’in geçmişine ayna tutan dizinin oyuncu kadrosuna Ecem Simge Yurdatapan da dahil oldu.

Eşref Tek in Sude si Ecem Simge Yurdatapan oldu 1

SUDE ROLÜNE HAYAT VERİYOR

Yurdatapan merakla beklenen dizide “Sude” rolüne hayat veriyor. Sude 8 bölümlük dizide Eşref'in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak seyirci karşısına çıkacak.
Eşref Tek in Sude si Ecem Simge Yurdatapan oldu 2

Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

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Eşref Tek
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